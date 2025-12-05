إعلان

بسنت شوقي تُعلق على سبب ارتدائها فستان أحمر بالبحر الأحمر (صور)

كتب : هاني صابر

04:22 م 05/12/2025
    بسنت شوقي
    بسنت شوقي بإطلالة جريئة
    إطلالة بسنت شوقي

كتب- هاني صابر:

استعرضت الفنانة بسنت شوقي، فستانها الذي حضرت به حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ونشرت بسنت، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من أجل حب السينما، أرتدي هذا الفستان الأحمر الجميل والحالم".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى واحدة، الفستان تحفة، قمر، ما شاء الله، حلوة".

وحضرت بسنت شوقي المهرجان بصحبة زوجها الفنان محمد فراج.

يذكر أن، بسنت شوقي تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسلي "الكينج" مع محمد إمام و"الريس" مع عمرو سعد.

بسنت شوقي مهرجان البحر الأحمر السينمائي إنستجرام محمد فراج إطلالة بسنت شوقي

