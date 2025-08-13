زوج شيماء سيف يفاجئ جمهوره بخسارة وزن كبيرة (صورة)

كتبت- نوران أسامة:

فاجأ المنتج الفني محمد كارتر، زوج الفنانة شيماء سيف، جمهوره بخسارة ملحوظة في وزنه، إذ شارك متابعيه صورة له قبل وبعد فقدان الوزن.

وانهالت عليه رسائل الدعم والتهنئة من الأصدقاء والجمهور، و علّقت الإعلامية إنجي علي قائلة: "برافو"، كما كتب المتابعون: "برافو عليكم بجد، ربنا يهدي سركم ويسعدكم يا رب"، و"ما شاء الله الله أكبر"، و"والله إنجاز.. استمر"، و"برافو ما شاء الله ربنا يسعدك إنت وشيماء"، و"أيوة كده".

وكان المنتج محمد كارتر قد أعلن في 4 مارس الجاري عودته لزوجته الفنانة شيماء سيف، بعد شهر من انفصالهما.

يُذكر أن شيماء سيف أعلنت في فبراير الماضي انفصالها عن كارتر بعد زواج استمر 7 سنوات، حيث كتبت حينها عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام": "قدر الله وما شاء فعل.. تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا المعوّض بإذن الله.. برجاء احترام رغبتي، وإني مش حابة أتكلم في الموضوع.. ودعواتكم بالخير".

