محمد العدل ناعيًا صنع الله إبراهيم: "رحل أحد قامات الرواية العربية"

02:22 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

المنتج الكبير محمد العدل

كتبت- سهيلة أسامة:

نعى المنتج محمد العدل، الكاتب والأديب الراحل صنع الله إبراهيم، الذي وافته المنية اليوم، إثر إصابته بالتهاب رئوي استدعى نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة.

وكتب "العدل" عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "البقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رحل أحد قامات الرواية العربية، رحل صنع الله إبراهيم".

ويُعد الراحل أحد أبرز رواد الأدب المصري والعربي، وعلامة فارقة في المشهد الثقافي، إذ قدّم أعمالًا مميزة تنوّعت بين الرواية والقصة، ودخل عدد منها ضمن قائمة أفضل مائة رواية عربية.

وُلد صنع الله إبراهيم في القاهرة عام 1937، وكان لوالده دور كبير في تشكيل شخصيته الأدبية، إذ زوّده بالكتب والقصص وشجّعه على الاطلاع منذ الصغر، ما أسهم في رسم ملامح مسيرته الإبداعية المبكرة.

محمد العدل

