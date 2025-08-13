إعلان

محمد فؤاد يستعد لإحياء حفل غنائي في العلمين

02:07 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

حفل محمد فؤاد

كتبت – نوران أسامة:

يستعد الفنان محمد فؤاد لإحياء حفل غنائي مشترك، يوم 15 أغسطس الجاري، في بورتو جولف العلمين.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل البوستر الدعائي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الليلة اللي مستنيينها قربت".

حفل-محمد-فؤاد

وأحيا النجم الكبير محمد فؤاد حفلًا غنائيًا مميزًا ضمن فعاليات "كاسيت 90" في موسم جدة 2025.

يذكر أن الفنان محمد فؤاد بخطوبة ابنته على شاب من خارج الوسط الفني بشهر يوليو 2024، وقدم فؤاد مجموعة من أغانيه احتفالا بابنته.

