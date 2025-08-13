إعلان

من "القلعة الخامسة" إلى "شرف".. تعرف على أفلام كتبها الأديب الراحل صنع الله إبراهيم

01:24 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
كتب-مصطفى حمزة:

قدم الأديب الراحل صنع الله إبراهيم، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، أكثر من تجربة سينمائية، إلى جانب إبداعاته الروائية و القصصية القصيرة.

ودخل الأديب الراحل، عالم السينما، من خلال كتابة السيناريو، إذ قام في عام 1979، بوضع سيناريو فيلم سوري بعنوان "القلعة الخامسة"، عن رواية للأديب فاضل عزاوي.

وقام ببطولة الفيلم، النجم السوري أسعد فضة وشارك به، عبدالفتاح المزين، نادين خوري، وتولى إخراجه بلال الصابوني، وحصل العمل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان طهران السينمائي، والجائزة الفضية في مهرجان دمشق.

وشارك المبدع الراحل صنع الله إبراهيم، في كتابة سيناريو فيلم مأخوذ عن رواية شهيرة له، وهي "شرف"، وقدمه بالمشاركة مع مخرج الفيلم، وهو المخرج سمير نصر.

وقام ببطولة فيلم "شرف" فنانون من دول عربية مختلفة، وهم أحمد المنيراوي، فادي أبى سمرة، خالد هويسة، رضا بوقديدة، توفيق البحري، ونال الفيلم جائزة أفضل سيناريو في مهرجان قرطاج السينمائي.

يذكر أن مسلسل "ذات"، الذي قامت ببطولته النجمة نيللي كريم، والنجم باسم سمرة، مأخوذ عن رواية بنفس الاسم عن رواية للمبدع الراحل صنع الله إبراهيم.

ونعى د. أحمد هنو وزير الثقافة، المبدع الراحل، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، مؤكدا أن فقدان صنع الله إبراهيم خسارة كبيرة للساحة الأدبية، فقد قدّم عبر مسيرته الطويلة أعمالًا روائية وقصصية أصبحت علامات مضيئة في المكتبة العربية، كما أثّر في أجيال من الكُتّاب المبدعين.

