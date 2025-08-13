إعلان

تفاصيل حفل مي فاروق في مهرجان قرطاج الدولي

12:26 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    من بوستر الحفل
  • عرض 3 صورة
    مي فاروق المطربة
كتب-مصطفى حمزة:

تتوجه المطربة مي فاروق، اليوم الأربعاء إلى تونس، لتقديم حفلها المقام ضمن فعاليات الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي.

وتقوم المطربة مي فاروق، بعد وصولها بإجراء بروفة الاستعداد لحفلها، بمشاركة الفرقة الموسيقية التونسية بقيادة المايسترو محمد الأسود.

ويقام الحفل مساء غد الخميس الموافق 16 أغسطس، تحت عنوان "سهرة أم كلثوم"، إذ تقدم مي فاروق باقة من أغاني أم كلثوم.

وكشفت إدارة المهرجان، عن بيع جميع تذاكر الحفل المقرر إقامته في المسرح الأثري.

وضمت فعاليات الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي، التي بدأت يوم 16 يوليو الماضي، المطربين والمطربات، محمد عساف، نانسي عجرم، آدم، لطيفة، وعازف الترومبيت إبراهيم معلوف، نجوى كرم، صوفيا صادق، هيلين سيجارا، ناصيف زيتون، أحلام.

مي فاروق مهرجان قرطاج الدولي حفل مي فاروق
