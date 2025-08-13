إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

عبير صبري

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها، صورة جديدة أثناء قضاء عطلتها في بيروت، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال "خاصية القصص القصيرة".

يارا

ظهرت الفنانة يارا بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها فستان باللون الأبيض ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش مع قطتها ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

داليا البحيري

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

أسما شريف منير

ظهرت أسما شريف منير مع زوجها، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

هيفاء وهبي

خضعت الفنانة هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة، وظهرت خلالها بفستان أنيق باللون الأخضر والأسود، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

نوال الزغبي

شاركت الفنانة نوال الزغبي جمهورها، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها جمبسوت باللون الأسود.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة وظهرت بإطلالة صيفية جديدة.

هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

مروة أنور

شاركت الفنانة الشابة مروة أنور جمهورها، ونشرت الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.