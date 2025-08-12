كتب - معتز عباس:

علق الفنان محمد ثروت على واقعة إلقاء القبض على صانعة محتوى معروفة بـ"ياسمين" بمحافظة الشرقية تبين أنها رجل وليست أنثى.

واستشهد محمد ثروت بمشهد من فيلم "ريستارت" جسد فيه شخصية تدعى "نادية براقع" وهي شخصية تتنكر في ملابس حريمي وتظهر في فيديوهات برنامج "تيك توك" من أجل حصد المشاهدات، لكنه تم القبض عليه في نهاية الفيلم، بعدما أرشد عنه "الجوكر" باسم سمرة.

ونشر ثروت صورة لـ نادية براقع وصانع المحتوى "ياسمين" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "نادية براقع في فيلم ريستارت كان عندها بعد نظر".

فيلم "ريستارت" تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول مهندس يعمل في تصليح الهواتف، يحلم بالزّواج من مؤثّرة على السوشيال ميديا لكنهما يواجهان العديد من العقبات.

"ريستارت" فيلم سينمائي جديد لـ تامر حسني، بمشاركة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

