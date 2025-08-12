"على متن يخت".. جوري بكر تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وسط البحر

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة جوري بكر الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء قضاء إجازة الصيف.

ونشرت جوري صورا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان صيفي "جريء"، وتستمتع بوقتها على متن يخت وسط البحر.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "مذهلة للغاية"، "روعة وجميلة"، "الجمال والدلال مع بعض"، "جميل الفستان والمنظر".

يذكر أن الفنانة جوري بكر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "شباب امرأة"، بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن أبو الروس، داليا شوقي، ويوسف عمر، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.

