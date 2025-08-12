كتب- مروان الطيب:

وصل الفنان راغب علامة، اليوم الثلاثاء، إلى مقر نقابة المهن الموسيقية، للتحقيق معه في واقعة أزمة حفله الغنائي في الساحل الشمالي.

ونشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو فور وصول الفنان راغب علامة من أجل التحقيق معه وكان في استقباله عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

يذكر ان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، أعلن في بيان صحفي، قرار إيقاف المطرب راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق بسبب ما حدث في حفله الأخير الذي أقيم بالساحل الشمالي.

وقال مصطفى كامل إنه تابع سلوكا وصفه بالمشين، والمخالف لكل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، مضيفا "سلوكا لم نعتاد عليه داخل وطننا سابقاً ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبدالوهاب وحليم وعظماء الفن العربي. مسارح مصر اعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات الغير منضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز" .

من جانبه، علق الفنان راغب علامة على أزمته الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، بعد تعرضه لموقف محرج أثناء حفله الغنائي في الساحل الشمالي، وقيام إحدى المعجبات بتقبيله وهو ما رآه البعض تصرف غير لائق.

وكتب راغب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "X": "جمهوري الغالي، في إتصال تليفوني بيني وبين النقيب والفنان مصطفى كامل وبكل النوايا الطيبة كان الحديث أنه ليس في مصلحة أحد هذا الوضع ، ولا أقبل أن يكون هناك خلاف على الإطلاق ومن يتطاول على النقيب كأنه تطاول عليا وعلى جمهوري شخصيًا.. وأنا بتشرف بزيارة النقابة في أي وقت وأقدر النقيب كما أقدره كشاعر وملحن ومطرب".

مضيفا: "وواجبنا هو إسعاد الجماهير وليس تفريقها بين القيل والقال وصورتنا لازم تفضل جميله وكل الإشكاليات نعتبرها غيمة صيف وعدت بين الأخوه.. وقد كانت المكالمة بيني وبين أخي مصطفى كلها محبه وشفافية وما يعنينا فيها أن تبقى مصر هي وجهة أساسية لكل مبدع ودائماً هي هوليوود الشرق، وإلى جمهوري المصري الغالي وجمهوري العربي الحبيب بحبكم بحبكم بحبكم حتى ينقطع النفس".

اقرأ أيضا..

بفستان جريء.. هيفاء وهبي تنشر صور جديدة لها من حفل زفاف يومي

أوس أوس يشارك جمهوره صورة مع دولفين في الساحل الشمالي