رامي صبري وروبي يستعدان لحفل غنائي بالمسرح الروماني بمارينا

كتبت- نوران أسامة:

يستعد كل من الفنان رامي صبري والفنانة روبي لإحياء حفل غنائي مشترك، يوم 28 أغسطس الجاري، على خشبة "المسرح الروماني" بمارينا في الساحل الشمالي.

وأحيت روبي مؤخرًا عددًا من الحفلات الغنائية، كان آخرها في يوليو الماضي ضمن فعاليات مهرجان "ليالي مراسي" بالساحل الشمالي، بمشاركة الفنان أحمد سعد، كما تستعد خلال الفترة المقبلة لإحياء عدة حفلات، من بينها حفل في فرنسا خلال أكتوبر المقبل.

من جانبه، طرح رامي صبري مؤخرًا ألبومه الغنائي الجديد "أنا بحبك أنت"، والذي يضم 10 أغنيات هي: "تيجي نتصور"، "العوض على الله"، "بقلبي معاك"، "بياع"، "غلطان"، "مستغرب انت"، "حلوة"، "بحكيلك عن الأيام"، "فقدت الأمل فيكي"، و"أنا بحبك أنت".

