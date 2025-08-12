حمزة نمرة ضيف عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"

كتبت- منال الجيوشي

أعلن الإعلامي عمرو الليثي عبر صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، استضافة نجم الغناء حمزة نمرة في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة.

ونشر الليثي عبر صفحاته الرسمية فيديو تشويقي يجمعه بالنجم حمزة نمرة وهو يغني أحدث أغانيه "شمس وهوا".

وعقب الليثي "انتظروني مع الصديق العزيز، والفنان الجميل حمزة نمرة في واحد من الناس".

ومن المقرر أن يقدم حمزة نمرة خلال اللقاء والذي يتم إذاعته قريبًا باقة من أغاني حصرية من الألبوم الجديد في أول ظهور له على الشاشة بعد طرحه ألبومه والذي نال استحسان الجميع.