كتبت- سهيلة أسامة:

حل الفنان أحمد عبد العزيز ضيفًا على الإعلامية منة فاروق، عبر قناة "إكسترا نيوز"، وذلك بعد الفيديو المتداول الذي ظهر فيه وهو يرفض مصافحة شاب معجب، خلال مشاركته في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بدار الأوبرا المصرية.

وخلال اللقاء، سألته المذيعة: "استفدت إيه من العملاق محمود ياسين؟ يعني لما احتضنك وكان مؤمن بموهبتك، شربت منه إيه أو استفدت منه إيه؟"، ليرد عبد العزيز: "ربما إن أنا لما أشوف حد من الجيل الجديد أعمل معاه كده".

لتمازحه قائلة: "طب سلم عليه الأول، يعني سلم عليه الأول وبعدين احتضن وعلّمه يا أستاذ أحمد"، ليجيب ضاحكًا: "لا لا، أنا بحتضن على طول من غير سلام".

ومن جانبه، أصدر عبد العزيز بيانًا صحفيًا عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أوضح فيه تفاصيل الواقعة قائلاً: "انتشر مؤخرًا مقطع فيديو اتفهم غلط على إني رفضت أصافح شاب من الجمهور الحقيقة إن الموقف كان سريع جدًا، أنا داخل الفعالية متأخر وبجري عشان اركب الاسانسير واطلع لمكان العرض، ولما شفته واقف افتكرت إنه بيفتح لي الطريق وأنه من ضمن المنظمين، ومخدتش بالي إنه بيمد إيده للمصافحة".

وأضاف أحمد عبدالعزيز: "عمري ما رفضت سلام أو صورة مع أي حد من جمهوري، بالعكس أنا دايمًا بشوف إنكم السبب في نجاحي، ومحبتكم أكبر دعم ليا اللي حصل كان سوء فهم، وأتمنى الناس تتفهم إن في لحظات سريعة ممكن تتفسر غلط أنا واحد منكم".

وكان الفنان تعرض لموجة من الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو، وسط تعليقات انتقدت تصرفه.

