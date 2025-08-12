إعلان

حفيدة شعبان عبدالرحيم تحتفل بزفافها بحضور الأهل والأصدقاء

12:52 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
    حفيدة شعبان عبدالرحيم تحتفل بزفافها
    حفيدة شعبان عبدالرحيم تحتفل بزفافها
    حفيدة شعبان عبدالرحيم تحتفل بزفافها
كتبت- نوران أسامة:

احتفل خميس شعبان، نجل الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، بحفل زفاف ابنته حنان، مساء أمس الإثنين.

وشهد الحفل حضور كبير من الأصدقاء والعائلة، كما حضر عدد من نجوم الأغنية الشعبية.

ومن أبرز حضور الحفل الذي أقيم بإحدى الفلل على طريق سقارة، الفنان سعد الصغير، المطرب الشعبي هوبا

حفيدة شعبان عبدالرحيم تحتفل بزفافها نجل شعبان عبد الرحيم خميس شعبان يحفل زفاف ابنته حنان
