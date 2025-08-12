حفيدة شعبان عبدالرحيم تحتفل بزفافها بحضور الأهل والأصدقاء

كتبت- نوران أسامة:

احتفل خميس شعبان، نجل الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، بحفل زفاف ابنته حنان، مساء أمس الإثنين.

وشهد الحفل حضور كبير من الأصدقاء والعائلة، كما حضر عدد من نجوم الأغنية الشعبية.

ومن أبرز حضور الحفل الذي أقيم بإحدى الفلل على طريق سقارة، الفنان سعد الصغير، المطرب الشعبي هوبا

