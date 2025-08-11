عمرو يوسف ودينا الشربيني.. نجوم فيلم "درويش" يحتفلون بالعرض الخاص

كتب - معتز عباس:

تصوير / منى الموجي:

أقيم منذ قليل، العرض الخاص لفيلم "درويش" المقام حاليًا فى إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر.

وحضر العرض الخاص نجوم وأبطال الفيلم، وهم عمرو يوسف ودينا الشربينى وتارا عماد وخالد كمال والمخرج وليد الحلفاوى وإسلام حافظ وأحمد محارب.

وحرص نجوم فيلم درويش على التقاط صورًا تذكارية على "السجادة الحمراء" احتفلًا بالجمهور، إذ تبدأ السينمات عرضه يوم الأربعاء المقبل 13 أغسطس الجاري.

فيلم دوريش بطولة عمرو يوسف ودينا الشربينى ومحمد شاهين و تارا عماد، ومصطفى غريب، وخالد كمال، وإسلام حافظ، وأحمد عبد الوهاب، هشام الشاذلي، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

اقرأ أيضا..

عمرو أديب بـ"الشورت" مع نادية الجندي وبسمة بوسيل على البحر.. 20 صورة للنجوم في الصيف

"ليست لدعم الكلاب".. أول رد من محمد رمضان يكشف حقيقة لقائه بـ لارا ترامب