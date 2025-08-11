إعلان

عمرو يوسف ودينا الشربيني.. نجوم فيلم "درويش" يحتفلون بالعرض الخاص

10:15 م الإثنين 11 أغسطس 2025
    العرض الخاص لفيلم درويش (1)
    عمرو يوسف ودينا الشربيني في العرض الخاص فيلم درويش (2)
    نجوم وأبطال فيلم درويش من العرض الخاص (1)
    نجوم وأبطال فيلم درويش من العرض الخاص (2)
    بوستر فيلم درويش
    العرض الخاص لفيلم درويش (2)
كتب - معتز عباس:

تصوير / منى الموجي:

أقيم منذ قليل، العرض الخاص لفيلم "درويش" المقام حاليًا فى إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر.

وحضر العرض الخاص نجوم وأبطال الفيلم، وهم عمرو يوسف ودينا الشربينى وتارا عماد وخالد كمال والمخرج وليد الحلفاوى وإسلام حافظ وأحمد محارب.

وحرص نجوم فيلم درويش على التقاط صورًا تذكارية على "السجادة الحمراء" احتفلًا بالجمهور، إذ تبدأ السينمات عرضه يوم الأربعاء المقبل 13 أغسطس الجاري.

فيلم دوريش بطولة عمرو يوسف ودينا الشربينى ومحمد شاهين و تارا عماد، ومصطفى غريب، وخالد كمال، وإسلام حافظ، وأحمد عبد الوهاب، هشام الشاذلي، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

عمرو يوسف دينا الشربيني العرض الخاص لفيلم درويش نجوم فيلم درويش نجوم فيلم درويش على السجادة الحمراء
