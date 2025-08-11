محمد رمضان في كواليس تصوير أحدث أغانيه "مفيش طبطبة" في نيويورك (فيديو)

كتب- هاني صابر:

شارك النجم محمد رمضان، جمهوره عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو من كواليس تصوير أحدث أغانيه "مفيش طبطبة" في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من نيويورك ببلغكم بإذن الله أغنية مفيش طبطبة يوم الأربعاء الساعة ٤ بتوقيت مصر".

وكان محمد رمضان، نشر صورا تجمعه مع لارا ترامب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "سعيدٌ بدعوتي من السيدة لارا ترامب وتقديرها لقارتي الأفريقية، وهذا تقديرٌ أيضاً للموسيقى العربية الأفريقية.. شيءٌ عظيمٌ قادمٌ إن شاء الله".