محمد رمضان في كواليس تصوير أحدث أغانيه "مفيش طبطبة" في نيويورك (فيديو)

01:33 م الإثنين 11 أغسطس 2025
    محمد رمضان في نيويورك كواليس أغنية مفيش طبطبة (4)
    محمد رمضان في نيويورك كواليس أغنية مفيش طبطبة (2)
    محمد رمضان في نيويورك كواليس أغنية مفيش طبطبة (3)
كتب- هاني صابر:

شارك النجم محمد رمضان، جمهوره عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو من كواليس تصوير أحدث أغانيه "مفيش طبطبة" في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من نيويورك ببلغكم بإذن الله أغنية مفيش طبطبة يوم الأربعاء الساعة ٤ بتوقيت مصر".

وكان محمد رمضان، نشر صورا تجمعه مع لارا ترامب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "سعيدٌ بدعوتي من السيدة لارا ترامب وتقديرها لقارتي الأفريقية، وهذا تقديرٌ أيضاً للموسيقى العربية الأفريقية.. شيءٌ عظيمٌ قادمٌ إن شاء الله".

محمد رمضان اغنية مفيش طبطبة نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية إنستجرام
