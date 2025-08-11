إعلان

بإطلالة صيفية.. أحدث ظهور لـ نسرين طافش والجمهور يغازلها (صور)

01:26 م الإثنين 11 أغسطس 2025
  عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نسرين طافش (4)
  • عرض 7 صورة
    نسرين طافش (6)
  • عرض 7 صورة
    نسرين طافش (7)
  • عرض 7 صورة
    نسرين طافش (8)
  • عرض 7 صورة
    نسرين طافش (3)
  • عرض 7 صورة
    نسرين طافش (1)
كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة صيفية بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نسرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أتمنى لك يوما جميلا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل، روقان، حلوة يا نيسو، الأحلى، الأجمل، حلوة وبتحلي أي مكان، جمالك ساحر".

يُذكر أن، نسرين طافش طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة بعنوان "روقان" وهي من كلمات محمد الغنيمي، وألحان مصطفى حنفي. وعلى الصعيد السينمائي، فكان آخر أعمالها فيلم "الدشاش" الذي شاركت في بطولته إلى جانب محمد سعد وزينة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

نسرين طافش إنستجرام إطلالة صيفية
