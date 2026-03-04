واشنطن: أعدنا آلاف الأمريكيين من الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عودة أكثر من 9 آلاف من رعاياها من الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان الثلاثاء، أن الوزارة تسهل السفر إلى دول ثالثة بالنسبة للمقيمين في الدول التي تفتقر إلى خدمات الطيران، كلما سمحت الظروف بذلك.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة تواصل العمل من أجل إجلاء الرعايا الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت دعت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان الإثنين الماضي، مواطنيها إلى مغادرة أكثر من 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية والإمارات؛ بسبب تهديدات أمنية خطيرة.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن على الرعايا الأمريكيين في المنطقة المغادرة باستخدام وسائل النقل التجارية المتاحة.

وشملت الدول التي تطالب واشنطن رعاياها بمغادرتها: مصر، البحرين، الكويت، إيران، العراق، إسرائيل، الأردن، لبنان، عمان، قطر، السعودية، سوريا، الإمارات، اليمن، فضلا عن الضفة الغربية وغزة.