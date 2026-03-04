إعلان

الجيش السوري ينشر قواته على الحدود مع لبنان والعراق

كتب : مصراوي

01:26 ص 04/03/2026

الجيش السوري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دمشق (د ب أ)

عزز الجيش السوري من وجوده على الحدود السورية اللبنانية والعراقية يوم الثلاثاء لضبط الحدود مع تصاعد الحرب.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه: "الجيش عزز انتشاره على طول الحدود السورية مع لبنان والعراق".

وأكدت هيئة العمليات أن "هذا التعزيز يأتي لحماية وضبط الحدود مع تصاعد الحرب الإقليمية الجارية"، وأن "الوحدات المنتشرة تتبع لقوات حرس الحدود وكتائب استطلاع لمراقبة الأنشطة الحدودية ومكافحة التهريب".

وتشهد الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة تقدر بآلاف السوريين واللبنانيين باتجاه المنافذ الحدودية في محافظات ريف دمشق وحمص وطرطوس هربا من القصف الجوي الاسرائيلي الذي يطال الأراضي اللبنانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش السوري القصف الإسرائيلي الشرق الأوسط أمريكا وإيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
دراما و تليفزيون

مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
مات صائمًا قبل أذان المغرب.. شاهد عيان يكشف تفاصيل مصرع طالب هندسة بالباجور
أخبار وتقارير

مات صائمًا قبل أذان المغرب.. شاهد عيان يكشف تفاصيل مصرع طالب هندسة بالباجور
النائب العام يشارك موظفيه وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان
حوادث وقضايا

النائب العام يشارك موظفيه وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان
بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً.. ماذا يتوقع مورجان ستانلي لسوق العملات والطاقة؟
أخبار وتقارير

بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً.. ماذا يتوقع مورجان ستانلي لسوق العملات والطاقة؟
حزب الله يطلق صواريخ على تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي
شئون عربية و دولية

حزب الله يطلق صواريخ على تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة