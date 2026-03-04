وجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، رسالة تحذير إلى المسئولين في النظام الإيراني من استمرار توجيه الضربات إلى الأراضي الخليجية.

قال فيدان في تصريحات إعلامية، إن الدول التي تعرضت لهجمات من إيران قد لا تلتزم الصمت إذا استمرت هذه الضربات.

وأضاف وزير الخارجية التركي أن تشكيل قيادة جديدة في إيران قد يوفر فرصة لإنهاء الحرب.

وأشار وزير الخارجية التركي، إلى أن الحرب كانت ستقع في 30 يناير، ولكن تمكنا من منع ذلك بجمع الطرفين معًا.

وأكد وزير الخارجية التركي أنهم قلقون من احتمال اتساع رقعة الحرب، مشددًا على أنهم يراقبون جميع سيناريوهات الأزمة ويناقشون كل الخيارات الخاصة بهم.