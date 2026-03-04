إعلان

إيران: مقتل 100 عسكري أمريكي من بين 160 عنصرا استهدفناهم في دبي

كتب : محمود الطوخي

01:10 ص 04/03/2026

خسائر القوات الأمريكية في الخليج

قال مقر "خاتم الأنبياء" العسكري التابع للحرس الثوري، إن القوات الإيرانية استهدفت 160 من عناصر القوات الأمريكية في دبي، ما أسفر عن مقتل 100 منهم، في إطار العمليات العسكرية الجارية بالمنطقة.

رصد خسائر القوات الأمريكية في الخليج

وأكد مقر "خاتم الأنبياء"، استهداف القوات الأمريكية في الكويت باستخدام عشرات الطائرات المسيرة التدميرية، فضلا عن توجيه ضربات للقاعدة الأمريكية بمنطقة "الشيخ عيسى" في البحرين، باستخدام مزيج من الصواريخ والمسيرات الانتحارية، مما كبد القوات الأمريكية أضرارا مادية وبشرية جسيمة.

إحصائيات حول خسائر القوات الأمريكية

وأفاد مصدر مطلع لوكالة "تسنيم" الإيرانية، الثلاثاء، بأن منظومة الدفاع الجوي نجحت في إسقاط مقاتلة تابعة للقوات الأمريكية من طراز "F-15".

وصرح المتحدث باسم الحرس الثوري العميد علي محمد نائيني، بأن إجمالي خسائر القوات الأمريكية من قتلى وجرحى خلال اليومين الأولين من الحرب بلغت 650 عسكريا.

استهداف مقرات القوات الأمريكية بالبحرين

أوضح نائيني، أن من بين الحصيلة الإجمالية، سقط 160 قتيلا وجريحا جراء استهداف مقر عسكري يتبع للقوات الأمريكية في البحرين.

وشدد المتحدث على أن الجانب الأمريكي يتعمد إخفاء الحجم الحقيقي لخسائر قواته عن الرأي العام العالمي، محاولا التقليل من فاعلية الضربات الإيرانية المتلاحقة.

موجات هجومية ضد القوات الأمريكية

أشار المتحدث إلى تنفيذ أكثر من 10 موجات هجومية استهدفت مواقع ثابتة ومتحركة تابعة للكيان الإسرائيلي ومنصات القوات الأمريكية.

وكشف أن 60% من هذه الأهداف تركزت على القواعد والأسطول البحري التابع للقوات الأمريكية، بينما وجهت الـ40% المتبقية نحو أهداف داخل الأراضي المحتلة، مما أدى لتشتيت قدرات الدفاع الجوي المعادية.

إسقاط مسيرات القوات الأمريكية وإسرائيل

وأكدت القيادة العسكرية نجاح الدفاعات الجوية في إسقاط طائرتين مسيرتين تتبعان للقوات الأمريكية من طراز "MQ-9" في مناطق جنوب إيران وأصفهان.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 20 طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "هرمس"، حيث شدد نائيني على أن الصواريخ والمسيرات الإيرانية تجاوزت بنجاح شبكات الدفاع المدعومة من "الناتو" والقيادة المركزية "سنتكوم"، مؤكدا استمرار العمليات حتى تحقيق الأهداف المرسومة وتقليص نفوذ القوات الأمريكية بالمنطقة.

النائب العام يشارك موظفيه وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان
بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً.. ماذا يتوقع مورجان ستانلي لسوق العملات والطاقة؟
جائز بشرط.. المفتي يحسم حكم استخدام Ai في إنشاء مصاحف أو تلاوات إلكترونية
"إيران هتهدم المعبد على اللي فيه".. مجدي الجلاد: قرار أمريكا بسحب رعاياها
بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً.. ماذا يتوقع مورجان ستانلي لسوق العملات والطاقة؟
