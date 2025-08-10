إعلان

"أحلى صحاب".. نادية الجندي تنشر صورة مع عمرو دياب في الساحل

07:46 م الأحد 10 أغسطس 2025
    نادية الجندي وعمرو أديب وأسما ابراهيم
كتب - معتز عباس:

شاركت النجمة نادية الجندي متابعيها والجمهور على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها في الساحل الشمالي.

ونشرت نادية صورًا مع الهضبة عمرو دياب، والإعلامي عمرو أديب، والإعلامية أسماء إبراهيم، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "احلى صحاب في الساحل الشمالي".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "منورة يا نجمة الجماهير"، "قمر قمر"، "الناس الحلوة"، "حلوين".

وكانت آخر مشاركات نادية الجندي الفنية بمسلسل "سكر زيادة" عام 2020.

