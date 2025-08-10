بالفيديو| غادة عبد الرازق تشارك جمهورها أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها مقطع فيديو من أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى تفاعل واسع من المتابعين.

ونشرت غادة الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلاله وهي تضع المكياج.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين، وجاءت بعضها كالتالي: "جمالك لا يوصف"، "ما شاء الله عليكي، عسل كتير"، "زي القمر"، "حبيبتي العسل"، و"مابتكبريش أبدًا".

جدير بالذكر أن غادة عبدالرازق شاركت كضيفة شرف في فيلم "أحمد وأحمد" الذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائي، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، أحمد الرافعي، حاتم صلاح، سامي مغاوي، أحمد عبدالوهاب، إخراج أحمد نادر جلال.

وكانت آخر أعمالها الدرامية مسلسل شباب امرأة الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2025، إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين يوسف غراب.

