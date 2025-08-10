إعلان

انتصار تستعيد ذكريات كواليس "قهوة المحطة"

02:01 م الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    انتصار
  • عرض 4 صورة
    انتصار (3)
  • عرض 4 صورة
    انتصار (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

استعادت الفنانة انتصار ذكريات تصوير مسلسل "قهوة المحطة"، الذي عُرض في موسم رمضان 2025.

ونشرت انتصار مجموعة صور من داخل الاستوديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "قهوة المحطة".

وقدّمت انتصار خلال أحداث العمل شخصية ألفت، وجسّدت من خلالها امرأة صعيدية متزوجة من "المعلم رياض"، الذي لعب دوره الفنان بيومي فؤاد.

مسلسل قهوة المحطة بطولة أحمد غزي وأحمد خالد صالح ورياض الخولي وبيومي فؤاد وهالة صدقي وانتصار وحسن أبو الروس وغادة طلعت، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعلاء مرسي وضياء عبدالخالق وعلاء عوض ويوسف عثمان، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، إنتاج شركة سينرجي.

اقرأ أيضًا:

بفستان جريء.. منة فضالي تخطف الأنظار والجمهور يغازلها

بالصور| زوجة خالد سليم تحتفل بعيد ميلادها وتوجه له رسالة رومانسية

انتصار مسلسل قهوة المحطة موسم رمضان 2025 إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟