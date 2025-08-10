انتصار تستعيد ذكريات كواليس "قهوة المحطة"

كتبت- سهيلة أسامة:

استعادت الفنانة انتصار ذكريات تصوير مسلسل "قهوة المحطة"، الذي عُرض في موسم رمضان 2025.

ونشرت انتصار مجموعة صور من داخل الاستوديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "قهوة المحطة".

وقدّمت انتصار خلال أحداث العمل شخصية ألفت، وجسّدت من خلالها امرأة صعيدية متزوجة من "المعلم رياض"، الذي لعب دوره الفنان بيومي فؤاد.

مسلسل قهوة المحطة بطولة أحمد غزي وأحمد خالد صالح ورياض الخولي وبيومي فؤاد وهالة صدقي وانتصار وحسن أبو الروس وغادة طلعت، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعلاء مرسي وضياء عبدالخالق وعلاء عوض ويوسف عثمان، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، إنتاج شركة سينرجي.

اقرأ أيضًا:

بفستان جريء.. منة فضالي تخطف الأنظار والجمهور يغازلها

بالصور| زوجة خالد سليم تحتفل بعيد ميلادها وتوجه له رسالة رومانسية