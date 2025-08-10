حسين الجسمي يوجه رسالة شكر للشعب المصري بعد حفله في الساحل الشمالي

كتبت- نوران أسامة:

وجه الفنان الإماراتي حسين الجسمي رسالة تقدير وشكر للشعب المصري عقب حفله الغنائي الذي أحياه مساء الجمعة الماضية بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير.

ونشر الجسمي صورًا من الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "ليلة من العمر في الساحل الشمالي، أرقام قياسية وحب كبير من جمهور ولا أروع".

وتابع: "الحمد لله على النجاح، وشكرًا لمصر وأهلها الغاليين".

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسين الجسمي أغنية "يا نسيم هب جدّواكم" من كلمات الشيخ زايد وألحان ياسر بوعلي، وأغنية "مستنيك" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان الجسمي، والفيديو كليب من إخراج Roznama وبطولة محمد فراج وبسنت شوقي.

اقرأ أيضًا:

منة تيسير تنفي استبعادها من إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

حافية القدمين.. مي عمر تتألق بإطلالة صيفية على شاطئ البحر

بالصور.. بوسي شلبي مع لميس الحديدي وريهام حجاج وإلهام شاهين في الساحل الشمالي

بأكثر من إطلالة جريئة.. درة تنشر صورًا من إجازتها الصيفية أمام البحر