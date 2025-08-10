كتب - معتز عباس

أعربت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن سعادتها بالمشاركة في حفل المطرب الإماراتي حسين الجسمي في الساحل الشمالي.

ونشرت ملك صورًا من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ربما كان أجمل وأبهج حدث حضرته على الإطلاق، كمية الحب والدفء هناك كانت مذهلة حقًا، أنا سعيدة جدا ويشرفني أنني قابلت النجم والأسطورة العظيم، حسين الجسمي".

وأضافت: "قبل كل شيء، أنا فخور بأخي الكبير، هشام جمال عمرك ما قصرت في إنك تخليني فخوره بيك ويشرفني أنك أخويا وزوج اختي، ربنا يحفظكم، ويحميكم من العين ما شاء الله".

أحيا النجم الإماراتي حسين الجسمي، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير.

وشهد الحفل، حضور الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر وزوجها المنتج هشام جمال، واندمج الثنائي مع أغاني "الجسمي" بالرقص والغناء والأحضان.

يذكر أن ملك أحمد زاهر عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، بشرى، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي.

