كتب - معتز عباس:

حل الفنان إدوارد ضيفًا ببرنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الفنانة إسعاد يونس، على قناة "DMC".

ودخل الفنان إدوارد في نوبة بكاء، أثناء حديثه عن إصابته بمرض السرطان وخضوعه لعملية استئصال الكلية اليسرى، وإصابته بجلطة في القلب وإجراء عملية قسطرة.

وأكد إدوارد أن مر به خلال الأشهر الماضية كان الأصعب في حياته، مضيفًا: "أنا مريت بأسوأ شهور حياتي، بدأت لما المخرج محمد سامي طلب مني أعمل تغيير في شكلي عشان شخصية جديدة في مسلسل رمضان، وبعدها قولت طيب ما أغير في شكلي وأبقى رفيع، وقتها لجأت لحقن تخسيس ونزلت 15 كيلو وقعدت في الموضوع 6 شهور، لكن بعدها بشهر ونصف، بدأت أعاني من تعب شديد في المعدة، 4 أيام لا بدخل حمام ولا بأكل لقمة وعلى طول سخونية".

وأضاف: "لجأت لدكتور قالي أنت عندك شلل في المعدة، وطلب مني شوية فحوصات طبية وإشاعة صبغة، ليكتشف بالصدفة خلال الفحوصات وجود كيس مياه على كليته اليسرى، وبعد ما شاف الإشاعة طلب مني أشوف دكتور في الكلى، لغاية ما كشفت والدكتور قالي أنت عندك ورم سرطاني في الكلية اليسرى ويستلزم استئصال الكلية بالكامل".

وتابع: "أنا اتصدمت ومكنتش قادر استحمل وكل ما أبقى لوحدي أقعد أعيط الموضوع صعب جدًا عليّا، فجأة جالي جلطة في القلب ودخلت عملت عملية ركبت قسطرة و 3 دعامات، تاني يوم روحت أصور حلقة البرنامج في رأس السنة كأن مافيش حاجة وبرضة مكنتش مستعد اللي بيحصلي".

وشارك إدوارد في مسلسل "سيد الناس" الذي عرض في رمضان 2025، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، خالد الصاوي، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، تأليف وإخراج محمد سامي.

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