بعد إعلان إدوارد النصب عليه باسمه.. شادي خفاجة يرد

خرج الفنان شادي خفاجة عن صمته، بعد إعلان الفنان إدوارد النصب عليه من قبل أحد الأشخاص انتحل صفة شادي مدعيا أنه يمر بظروف اقتصادية صعبة.

أعاد شادي خفاجة نشر الموقف الذ تعرض له إدوارد عبر حسابه على فيسبوك وكتب: "وصلني خلال الأيام اللي فاتت إن في شخص بينتحل شخصيتي وبيتواصل مع بعض الناس وبيطلب منهم معاملات مالية باسمي".

مضيفا: "للأسف، تم استغلال طيبة الأستاذ إدوارد وتعرض لموقف غير مقبول، أي حد اتعرض لنفس الموقف يا ريت يبعتلي التفاصيل في رسالة خاصة، علشان بجمع كل البيانات والإجراءات القانونية بالفعل بدأت، برجاء التأكد عند التعامل مع أي رقم غير رقمي المعروف والوحيد اللي معايا من سنوات (ينتهي بـ 010)، التحذير ده لحماية الجميع ومنع أي استغلال".

وكتب إدوارد، عبر حسابه على فيسبوك: "يا جماعة أنا اتنصب عليا في فلوس.. الرقم ده بعتلي على إنه شادي خفاجة الممثل".

وتابع: "وأنه متعشم فيا ومفيش شغل ومش لاقي ياكل وأنا ذي العبيط بعتله فلوس انستا باي وراح عملي بلوك".

وأضاف: "وكلمنا بعد كده شادي طلع ميعرفش حاجة خدوا بالكم بقى من النصب باسم الفنانين بقينا في زمن يقرف".

يذكر أن، إدوارد شارك في مسلسل "إش إش" مع مي عمر، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من أحمد كرارة بعد تعافيه من العملية الجراحية

إسعاد يونس تفجر مفاجأة غير متوقعة عن عادل إمام