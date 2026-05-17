خطفت الفنانة يارا السكري الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة، بعدما شاركت جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت يارا بفستان أسود طويل جريء وأنيق، ما منحها حضورًا لافتًا خلال ظهورها الأخير، على هامش حضورهما حفل توزيع جوائز "Trend Awards"

يارا السكري تتألق في حفل "Trend Awards"

وحرصت يارا السكري على مشاركة جمهورها لحظات ما قبل حضورها حفل توزيع جوائز "Trend Awards"، من حيث التقاط صورًا للفستان، ولقطات وهي تضع المكياج.

وحازت الصور على تفاعل واسع من متابعيها عبر "إنستجرام"، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بأناقتها وجمال إطلالتها.

وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر البنات"، "أحلى يارا"، "نجمة النجوم"، أحلى واحدة"، "تحفة يا جدعان".

آخر أعمال يارا السكري

يذكر أن يارا السكري شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "علي كلاي" بطولة : أحمد العوضي، درة، رحمة محسن، طارق دسوقي، عصام السقا.

يارا السكري تنتظر عرض "صقر وكناريا"

وتنتظر يارا السكري عرض فيلم صقر وكناريا، الذي تشارك في بطولته إلى جانب شيكو ومحمد إمام، والمقرر طرحه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2026.

