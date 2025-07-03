بتول حداد تستغيث في بث مباشر: "رجل مشهور" ضربني وفارض نفسه علي

كتبت- نوران أسامة:

في بث مباشر عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، استغاثت الفنانة بتول حداد، بالحكومة لحمايتها ممن وصفته بـ"رجل مشهور" ضربها وابتزها ويصر على فرض نفسه عليها.

وقالت بتول خلال البث: "يا جماعة أنا بعمل اللايف ده، وبستغيث بقيادات الدولة، فيه شخص **** كان بتربطني بيه علاقة من فترة طويلة، والعلاقة دي رجعت تاني، والشخص ده مصمم يكون معايا بالعافية، والنهاردة كنت في خطوبة ناس صحابي، وللأسف جه، مد إيده عليا، وخدني من وسط الناس، عشان إحنا اتفقنا إننا منكملش مع بعض، عشان ده غلط، وده أنا مش عايزاه".

وتابعت: "بيستقوى عليا بمنصبه.. وأنا بستنجد بيكوا، والإنسان ده عايز ياخد مني بيتي وعربيتي، وجه ضربني وسط صحابي في الشيخ زايد".

وأضافت: "كلمت ناس في قسم الشيخ زايد ينقذوني من اللي بيحصل ده كله، أنا في الشارع، وخايفة أروح بيتي، عشان الإنسان ده ميأذينيش".

واستكملت: "جالي خطوبة اتنين من أصدقائي، وعملي مشكلة، والناس لما شافوه بياخدني من وسطهم اتخانقوا معاه، وأنا نزلت جري، قعدت في عربيتي، عشان مش عارفة أروح فين، وعشان خايفة أروح بيتي، وخايفة على نفسي، وعلى صحابي، كلمته، قلت له لو عندك مشكلة معايا، تعالى حلها معايا، وبلاش فضايح قدام الناس، أنا معروفة، وأنت معروف، وبلاش تعمل كده، ضربني في العربية، ووشي وارم، ورقبتي وارمة، لدرجة إن الناس بتوع الباركينج شالوه من فوقي قبل ما يموتني".

وأردفت "أنا بعمل اللايف ده بناءً على نصيحة حد أعرفه كويس، قال لي ده اللي ينقذك، أنا لا عايزة أعمل لايف، ولا عايزة فضايح لنفسي، ولا لحد، بس أنا لو حصل لي حاجة، أو شركتي حصلها حاجة، أو صحابي أو أهلي حصلهم حاجة، هيبقى الإنسان ده هو السبب، أنا مش عارفة أروح فين، ولا أجي منين، ولا قادرة أروح بيتي، لأنه لما بيعرف أنا فين، بيروح المكان وبيعمل مشاكل، ودي مش أول مرة، من سنة عمل كده، وضربني في الشارع، والناس حاشوه عني".

واختتمت قائلة: "أنا بستنجد بيكم، وإنكم تقفوا جنبي، مش عايزة أكمل في حاجة غصب عني، أنا اتهنت واتضربت، وعايشة تحت التهديد، وطول الوقت بحاول أتكلم مع البني آدم ده، لأنه طول الوقت بيبتزني، ومعيشني في رعب ورهبة، وأنا طول الوقت بحاول أتكلم معاه، وأهدي الدنيا، عشان أبقى عايشة في أمان، أنا خلاص، يا إما هموت نفسي عشان أنقذ نفسي من البني آدم ده، يا إما هو يبعد عني، ويتعهد إنه يبعد عني".

اقرأ أيضًا:

ملك زاهر توجه رسالة لوالدتها احتفالا بعيد ميلادها.. ماذا قالت؟ (صور)

فيفي عبده تنعى المطرب أحمد عامر وتدعو له

كيف احتفل أحمد زاهر بعيد ميلاد زوجته هدى زاهر؟ (صور)