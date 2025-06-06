حسين فهمي يهنئ جمهوره بعيد الأضحى

كتبت- سهيلة أسامة:

هنأ الفنان حسين فهمي متابعيه وجمهوره بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وكتب فهمي عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام": "كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وعلى جانب آخر، شارك الفنان الكبير ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤخرا، في جلسة نقاشية بعنوان "من هوليوود إلى القاهرة: ربط الصناعات السينمائية الأمريكية والمصرية"، أقيمت ضمن على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي، ضمن البرنامج الرسمي لجناح مصر بسوق مهرجان كان السينمائي (Marché du Film).

وجاءت مشاركة فهمي في إطار دعم وتعزيز التعاون السينمائي الدولي، والترويج للإنتاج السينمائي المصري في الساحة العالمية.

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