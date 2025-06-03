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صابرين تحتفل بتخرّج نجلها من المدرسة: "آخر العنقود يوسف وعقبال الجامعة"

01:49 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

صابرين تحتفل بتخرج نجلها من المدرسة

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كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة صابرين بتخرّج نجلها "يوسف" من المدرسة، معبّرة عن سعادتها بهذه المناسبة.

ونشرت صابرين صورتين عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها برفقة نجلها وهو يحمل شهادة التخرج ويرتدي روب وكاب التخرج، وعلّقت قائلة: "مليون مبروك يا ابني وحبيبي وآخر العنقود يوسف، وعقبال الجامعة إن شاء الله".

يُذكر أن آخر أعمال صابرين كان مسلسل "إقامة جبرية"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، وآخرين، وظهر أحمد حاتم كضيف شرف. العمل من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فراج.

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صابرين تخرج نجل صابرين إنستجرام
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