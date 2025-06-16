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آخرهم نجل صلاح الشرنوبي.. أحزان نجوم الفن خلال الأسابيع الماضية

03:03 م الإثنين 16 يونيو 2025
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    والدة أروى
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    والدة خالد الحجر
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    لطيفة
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    نجل صلاح الشرنوبي
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    سميحة أيوب
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كتبت- منال الجيوشي
عاش عدد من نجوم الفن لحظات أليمة، خلال الأسابيع الماضية، بعد رحيل ذويهم

مصراوي يعرض لكم أبرز الذين رحلوا من أسر نجوم الفن:


نجل صلاح الشرنوبي


رحل المهندس محمد الشرنوبي، نجل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، عن عالمنا، صباح أمس الأحد، إثر تعرضه لأزمة قلبية

شقيق لطيفة


أعلنت الفنانة التونسية لطيفة، رحيل شقيقها الأكبر، صباح أمس الأحد إثر تعرضه لأزمة قلبية، ويشيع جثمانه يوم الثلاثاء القادم

سميحة أيوب


رحلت عن عالمنا منذ أسبوعين، سيدة المسرح العربي النجمة سميحة أيوب، عن عمر يناهز ٩٣ عاما، بعد صراع مع المرض

والدة أروى


بعد تعرضها لأزمة صحية، رحلت عن عالمنا والدة المطربة اليمنية أروى، منذ ٣ أسابيع

والدة خالد الحجر


رحلت عن عالمنا منذ ٣ أسابيع، والدة المخرج خالد الحجر، وجدة الفنانة وئام مجدي، بعد صراع مع المرض

صلاح الشرنوبي محمد الشرنوبي سميحة أيوب أزمة قلبية
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