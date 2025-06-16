إعلان

حدث بالفن | وفاة نجل صلاح الشرنوبي وموقف محرج لـ باسكال مشعلاني والفنانين في مباراة الأهلي

12:11 ص الإثنين 16 يونيو 2025
حدث بالفن | وفاة نجل صلاح الشرنوبي وموقف محرج لـ باسكال مشعلاني والفنانين في مباراة الأهلي

النشرة الفنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ وفاة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي وموعد وصلاة الجنازة، موقف محرج للمطربة باسكال مشعلاني، أول تعليق من منة القيعي بعد حفل زفافها على يوسف حشيش، جنا عمرو دياب تحتفل بعيد الأب وتنشر صورا نادرة لوالدها، هنا الزاهد تمازح أحمد حاتم بسبب بقرة، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

الأهلي نجوم الفن جنا عمرو دياب عيد الأب هنا الزاهد أحمد حاتم محمد فضل شاكر عزاء نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي منة القيعي يوسف حشيش تامر عاشور باسكال مشعلاني وفاة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بصواريخ تستخدم لأول مرة.. إيران تبدأ هجومًا جديدًا على إسرائيل
رسوم جديدة لاستخراج جواز السفر والبديل المفقود بـ"الضعف" من أول يوليو
في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء
لماذا قفز الدولار أمام الجنيه اليوم رغم عطلة الأسواق الدولية؟
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية