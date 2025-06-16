إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ وفاة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي وموعد وصلاة الجنازة، موقف محرج للمطربة باسكال مشعلاني، أول تعليق من منة القيعي بعد حفل زفافها على يوسف حشيش، جنا عمرو دياب تحتفل بعيد الأب وتنشر صورا نادرة لوالدها، هنا الزاهد تمازح أحمد حاتم بسبب بقرة، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: