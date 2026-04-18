شهدت إحدى الكنائس في أيرلندا واقعة غير مألوفة أثارت موجة من الذهول والجدل، حين تحولت صلاة كاهن من أجل السلام العالمي إلى دعاء صريح على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فوفقاً لمقطع فيديو متداول، بدأ الكاهن بالدعاء للسلام قبل أن يفاجئ المصلين بقوله: "نصلي من أجل السلام في العالم.. نصلي من أجل دونالد ترامب.. لعل الرب يأخذه".

ما حدث زلة لسان

ورغم أن القس حاول تدارك الموقف وتبرير ما حدث بوصفه "زلة لسان" وسط ضحكات الحضور، إلا أن المقطع انتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، وانقسم المتابعون في تفسير الواقعة؛ فبينما رآها البعض خطأً غير مقصود، اعتبرها آخرون تعبيراً صريحاً عن الرفض السياسي لتوجهات ترامب في ظل الأزمات الدولية الراهنة.

ترامب في مواجهة الفاتيكان

تأتي هذه الواقعة في ظل علاقة متوترة في الفترة الأخيرة بين ترامب والكنيسة، حيث كان الرئيس الأمريكي قد شنّ هجوماً عبر منصته "تروث سوشيال" في 12 أبريل الماضي، انتقد فيه دعوات البابا للسلام، وجاء هجوم ترامب على خلفية الصراع الذي اندلع عقب ضربات عسكرية مشتركة (أمريكية إسرائيلية) وردود إيرانية متبادلة في فبراير الماضي.

من جانبه، صرّح بابا الفاتيكان، يوم السبت، بأن الدخول في سجال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران "لا يخدم مصلحته على الإطلاق"، مؤكداً في الوقت نفسه استمراره في نشر رسالة الإنجيل التي تدعو إلى السلام.



