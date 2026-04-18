احتفل المخرج والمنتج مجدي الهواري ببدء تصوير مسلسل "ما لم يحكى عن بني مزار" ضمن سلسلة "القصة الكاملة" التي يتعاون ببطولتها نخبة من ألمع نجوم الدراما التلفزيونية.

أعاد مجدي الهواري نشر صور من كواليس أول يوم تصوير عبر صفحته على "فيسبوك"، ظهر خلالها مع مؤلف المسلسل هاني سرحان وعدد من فريق العمل وكتب مجدي الهواري على الصور: " بسم الله، اول يوم تصوير قصة ما لم يُحكي عن بني مزار من القصة الكاملة، تأليف هاني سرحان، إخراج أحمد نادر جلال، إشراف عمرو كمال، إنتاج مجدي الهواري، الله المستعان".

محمد فراج يكشف عن الصور الأولى من قصة "لعبة جهنم" ضمن مسلسل "القصة الكاملة"

روج الفنان محمد فراج لشخصيته ضمن أحداث قصة "لعبة جهنم" من مسلسل "القصة الكاملة"، استعدادا لعرضه على منصة "شاهد" خلال الفترة المقبلة.

نشر فراج صور من كواليس شخصيته عبر حسابه على "فيسبوك"، ظهر خلالها بشكل مختلف تماما عن ما اعتاده جمهوره منه، إذ ظهر في زي شاب يمر بالعديد من الأحداث المشوقة.

كواليس مسلسل "القصة الكاملة"

احتفل صناع وفريق عمل مسلسل "القصة الكاملة" ببدء العملية الإنتاجية بالمؤتمر الصحفي الذي انعقد يوم 13 أكتوبر 2024، وسط حضور عدد من الكتاب وهم السيناريست عمرو سمير عطاف، السيناريست محمد صلاح العزب، سمر طاهر، باسم شرف، علاء حسن، ومحمد إسماعيل أمين الذين سيشاركون في كتابتها، وكان المؤتمر بعنوان "القصة الكاملة" مستوحاة من قصص جرائم حقيقية، أغرب قصص البشر، وتم الإعلان عن الحلقات التي سيتم تحويلها لعمل درامي.

آخر مشاركات مجدي الهواري الإخراجية

كانت آخر مشاركات المخرج مجدي الهواري بمسلسل "دايمًا عامر" بطولة الفنان مصطفى شعبان وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2022.

تدور أحداث المسلسل حول عامر الذي ينتحل شخصية دكتور تربوي للدخول إلى مدرسة الرؤية والعمل بداخلها بعدما يتفق مع صديقه لطفي سكرتير مديرة المدرسة زهرة وينجح في الحصول على ثقة وحب الناس من حوله ولكنه يُخفي شئ ما عن الجميع.

وشارك ببطولة المسلسل كل من سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إخراج مجدي الهواري.

