احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور بتكريمها بفعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي.

نشرت ريهام صورا من تكريمها عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" وكتبت: " من حفل تكريمي في مهرجان هوليوود للفيلم العربي، متشكرة وممتنه جداً وربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال".

تكريم ريهام عبد الغفور في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

كرمت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الفنانة ريهام عبد الغفور عن دورها بمسلسل "حكاية نرجس" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

نشرت ريهام صور من كواليس تكريمها عبر صفحتها على "انستجرام" وكتبت: "سعيدة وفخورة وممتنة لتكريمي أمس في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الخامس عشر، ألف شكر وربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال".

ريهام عبد الغفور يعرض لها فيلم "برشامة" حاليا بالسينمات

يعرض بالسينمات حاليا للفنانة ريهام عبد الغفور فيلم "برشامة" الذي بدأ عرضه ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026، ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا بشباك التذاكر المصري، إذ تخطت إيراداته حاجز الـ 100 مليون خلال 9 أيام من عرضه بالسينمات.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول ابتكار شاب وسيلة غش في امتحانات الثانوية العامة، مما يوقعه في العديد من المفارقات الكوميدية.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من هشام ماجد، باسم سمرة، مصطفى غريب، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، تأليف أحمد الزغبي وخالد دياب وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

