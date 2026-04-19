كشفت الفنانة نادية مصطفى عن تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، وذلك عبر حسابها على "فيسبوك".

وقامت نادية مصطفى بنفي المعلومات الغير دقيقة التي تم تداولها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

نادية مصطفى تكشف تفاصيل حالة هاني شاكر الصحية

وكتبت نادية مصطفى: "خلال الأيام الماضية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض المعلومات غير الدقيقة حول الحالة الصحية للفنان الكبير وأخي الغالي/ هاني شاكر لذا وجب توضيح الحقيقة كاملة وهي على لسان أختي الغالية وزوجته الحبيبة السيدة نهلة توفيق".

وأضافت: "أولاً: ما تردد عن تعرضه لنزيف وتوقف القلب لمدة 7 إلى 8 دقائق (أثناء العملية) غير صحيح، ‎الحقيقة أنه دخل المستشفى أصلاً نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون وتعرض لها من قبل حيث يعاني من وجود جيوب (Diverticula) قد تؤدي إلى التهابات ونزيف".

نادية مصطفى تكشف عن تعرض هاني شاكر لنزيف شديد

وتابعت: "وبالفعل تعرض لنزيف شديد وتم نقل كميات من الدم له إلا أن النزيف لم يتوقف فتم التدخل عن طريق (الأشعة التداخلية) ونجح هذا الإجراء في إيقاف النزيف مؤقتاً طوال الليل .. لكن في صباح اليوم التالي عاد النزيف مرة أخرى وتوقف القلب لمدة ٦ دقايق وتمت اعادة إنعاشه بسرعة خلال ٣ دورات فى نفس المرة كل مره دقيقتين".

واستكملت: "‎وعلى إثر ذلك قرر الدكتور عبدالرحمن لطفي مشكوراً والذى أجرى العملية الجراحية فى ظروف شديدة الصعوبة والخطورة وقام بمعجزة حقيقية وكذلك الفريق الطبي المتابع للحالة والذين رأوا ضرورة التدخل الجراحي لإيقاف النزيف بشكل نهائي، ‎ثانياً: أُجريت العملية الجراحية بنجاح وتم نقله إلى العناية المركزة حيث كان تحت تأثير المهدئات لتخفيف الألم، ‎وبعد الإفاقة كان في وعيه الكامل وتعرف على زوجته السيدة نهلة وابنه شريف والفريق المعالج له".

إصابة هاني شاكر بفشل تنفسي

واختتمت حديثها قائلة: "‎وبدأ بالفعل مرحلة التعافي من حيث التغذية والحركة لكن نظراً لطول فترة بقائه في العناية المركزة (حوالي ٢٠ يوم) حدث ضعف عام في عضلات الجسم، ‎ومن هنا جاء التفكير وقرار السفر للخارج إلى مستشفى متخصصة في إعادة تأهيل المرضى ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية، ثالثاً: ما أُشيع أنه سافر فقط لاستكمال العلاج غير دقيق فالسفر كان بالأساس من أجل التأهيل الطبي المتكامل، ‎وقد بدأت المستشفى بالفعل في إجراء الفحوصات والتحاليل ودراسة الحالة لوضع خطة علاج وتأهيل مناسبة".

وعن تحسن حالته الصحية قالت: "‎وبالفعل شهد تحسناً ملحوظاً خلال أيام قليلة وخرج من العناية المركزة إلا أنه للأسف تعرض لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي، ‎حالته حالياً دقيقة ويخضع لملاحظة طبية دقيقة، ‎لكن الأمل في الله كبير، فهو القادر على تبديل الأحوال في لحظة، ‎نسأل الله له الشفاء العاجل وأن يعود إلى أسرته ومحبيه سالماً معافى، ‎نرجو من الجميع الدعاء له".

اقرأ أيضا:

ظهور جديد لابنة علي الحجار: بطلوا افترى واللي يقدر يجيبلي شغل اتفضلوا

موسيقار الأجيال.. هل تقدم أسرة محمد عبدالوهاب سيرته في عمل فني قريبا؟