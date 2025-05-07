خالد منتصر يناشد علاج صنع الله إبراهيم: "هل يمكن نقله إلى مستشفى وادي النيل؟"

كتبت- سهيلة أسامة:

ناشد الكاتب خالد منتصر الجهات المعنية، لعلاج الأديب الكبير صنع الله إبراهيم، متسائلًا عن إمكانية نقله إلى مستشفى وادي النيل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، نظرًا لحالته الصحية.

وكتب منتصر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "نداء ورجاء، واحد من أهم كتّاب الرواية المصريين المعاصرين الآن، ومبدع عظيم، صنع الله إبراهيم، يعاني من كسر في الحوض، والحالة مع السن حرجة، هل من الممكن نقله إلى مستشفى وادي النيل؟".

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، زار الأديب الكبير بمستشفى معهد ناصر للاطمئنان على صحته، عقب تعرضه لأزمة صحية أدت إلى كسر في مفصل الحوض، خضع على إثرها لتدخل جراحي.

وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى شرح من الفريق الطبي المعالج، واطمأن من الدكتور محمود سعيد، مدير معهد ناصر، على الحالة الصحية للأديب الكبير، وموعد إجراء الجراحة المقررة لتركيب مفصل صناعي، مؤكدًا حرصه على متابعة حالته وتوفير أي دعم لازم خلال رحلة علاجه.

وأعرب هنو عن تقديره العميق للمكانة الأدبية والفكرية التي يمثلها صنع الله إبراهيم، باعتباره أحد رموز الأدب العربي المعاصر، وصاحب إسهامات بارزة أثرت المكتبة العربية وأثّرت في أجيال.

وأكد وزير الثقافة أن الوزارة ستتابع الحالة الصحية للأديب الكبير أولًا بأول، وستظل سندًا لكل قامات مصر الثقافية، تقديرًا لدورهم الكبير في تشكيل الوعي وبناء الهوية المصرية.

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