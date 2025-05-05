إطلالة كالأميرات.. 8 صور جديدة لـ رنا رئيس بالفستان الأبيض في حفل الزفاف

القاهرة- مصراوي:

احتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس مساء اليوم الاثنين 5 مايو، بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور أسرة العروسين والأصدقاء المقربين ونجوم الوسط الفني.

وشاركت صفحة أحمد ياسين لتنظيم حفلات الزفاف، على موقع انستجرام، صورًا لـ رنا وزوجها، ظهرت خلال مرتدية فستان الزفاف الأبيض، وبدت خلاله كالأميرات.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، عبر صفحة رنا رئيس بنفس الموقع، وجاءت على النحو التالي: "إيه القمر ده، الفستان يجنن، ألف مبروك يا روحي الله يتمم لك على خير، كل حاجة تحفة بجد ما شاء الله، الفستان تحفة وكل حاجة تجنن، عروسة باربي ما شاء الله، فستانك هياكل منك حتة".

وشاركت رنا رئيس في رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، وإنجي المقدم، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، ريم مصطفى، إنجي كيوان، ومن إخراج محمد سامي.