مع بداية تصويره.. قصة "السلم والثعبان 2" حلم طارق العريان الذي رفضه عمرو دياب وهاني سلامة

كتب- مصطفى حمزة:

دخل فيلم "السلم والثعبان 2"، قوائم تريند مواقع التواصل وموقع البحث "جوجل" بالتزامن مع إعلان المخرج طارق العريان بداية تصويره.

فيلم "السلم والثعبان 2" يقدم تحت عنوان فرعي "أحمد وملك" ومن بطولة عمرو يوسف، وأسماء جلال، وتأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسى عيسى.

النجمة منة شلبي كان من المقرر أن تشارك في بطولة الفيلم قبل إعلان إعتذارها، وحلت محلها الفنانة أسماء جلال.

الفيلم يأتي بعد 24 عاما من إخراج المخرج طارق العريان فيلم "السلم والثعبان" من بطولة هاني سلامة، وأحمد حلمي، وحلا شيحة.

حلم مؤجل

المخرج طارق العريان، خلال لقائه مع "سينماتك" في مهرجان الجونة السينمائي، أكد أن مؤلف "السلم والثعبان" السيناريست محمد حفظي، قام بكتابة مسودة من الجزء الثاني للفيلم، كتكملة لقصة البطلين حازم وياسمين، موضحاً أنهم عرضوها على بطل الفيلم هاني سلامة، ولكنه رفض المشاركة.

وأكد المخرج، أن الفيلم الذي قدم عام 2001، له مكانة خاصة عنده فعندما فكر فيه كان يريده فيلمًا بسيطًا وبعيدًا عن كل معايير السينما وهو ما جعل المنتجين يرفضوه لذلك أنتجه بنفسه.

ومن جهته قال السيناريست محمد حفظي، إنه بالفعل قام بكتابة مسودة للعمل وبدأ في معالجة للقصة، ولكنه إذا تم بشخصيات وفكرة أخرى فسيكون فيلم جديد وليس جزء ثاني له، موضحا أنها كلها تجارب لم يتم تنفيذها بعد.

عمرو دياب

وقال المخرج طارق العريان، إن النجمن عمرو دياب، وأحمد السقا ، كانا من أول المرشحين لتقديم بطولة فيلم "السلم والثعبان"، إلا أنهما لم يتحمسا للعمل، وبعدها تم التعاقد مع هاني سلامة وأحمد حلمي، وتعرض العمل للعديد من الأزمات، ومنها أنه اضطر لحذف 90% من مشاهد العمل بعد التصوير الأمر الذي أغضب كل الممثلين، ما عدا حلا شيحة.

السلم و الثعبان

فيلم "السلم والثعبان" عرض لأول مرة عام 2001، وقام ببطولته هاني سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمي، رجاء الجداوي، مها عمار، طارق التلمساني، عادل أمين، ثريا إبراهيم، زينب إسماعيل علا رشدي، سامية عاطف، عمرو سلامة، كريمة البدوي، عبير رفعت، أشرف دويدار، نسمة محمود، هبة توفيق، ياسمين طارق، ومن تأليف محمد حفظي وإخراج طارق العريان.

وتدور أحداث فيلم "السلم والثعبان" في إطار رمانسي اجتماعي، حول قصة حازم (هاني سلامة) شاب مستهتر ، فشل فى أن يكون زوجا جيدا وفشل فى أن يصبح أبا جيدا لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل ياسمين (حلا شيحة) حياته ، يواجهان معا العديد من المشاكل في بداية علاقتهما، لكن الحب يفرض كلمته في النهاية.