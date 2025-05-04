أغنية زفاف هشام جمال وليلى أحمد زاهر تتصدر قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا

كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت أغنية "فستانك الأبيض" التي طرحها المطرب الإماراتي حسين الجسمي قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، عبر موقع يوتيوب.

الأغنية التي قدمها المطرب حسين الجسمي، بمناسبة حفل زفاف ملحنها المنتج والمخرج هشام جمال، والفنانة ليلى أحمد زاهر.

واحتلت الأغنية المركز الأول، بعد وصول عدد مشاهداتها إلى ما يزيد عن 9 مليون و 731 ألف مشاهدة، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.



المنتج والمخرج هشام جمال، أهدى الأغنية إلى الفنانة ليلى أحمد زاهر، خلال احتفاله بزفافهم، وشارك في غنائها عند تقديمها بصوت المطرب الإماراتي حسين الجسمي.

حفل الزفاف، قام بإحيائه محمد حماقي، ومحمد فؤاد، وأحمد سعد، والمطربات مي فاروق، وبوسي.

وشهد الحفل، حضور رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، والإعلامي عمرو الليثي، ويسرا، ليلى علوي، إسعاد يونس، ومصطفى شعبان، وباسم سمرة ومحمد ثروت وأحمد صفوت ولقاء سويدان وعمرو عبد العزيز، حسين فهمي، والمخرج محمد سامي، وزوجته الفنانة مي عمر.