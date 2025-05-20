في ذكراه.. كواليس تقديم سمير صبري أغاني بالفرنسية والإنجليزية بأفلامه

كتب- مصطفى حمزة:

قدم الفنان الراحل سمير صبري، أغاني باللغات الفرنسية والإنجليزية، بأفلامه وكانت الصدفة هي السبب في تقديمها.

الفنان الراحل سمير صبري، الذي تحل اليوم 20 مايو، الذكرى الثالثة لرحيله، إذ رحل في مثل هذا اليوم عام 2022، تحدث قبل رحيله عن تفاصيل غنائه بالفرنسية والإنجليزية .

وعن كواليس الغناء بالإنجليزية، في فيلم "نصف ساعة جواز" قال الفنان الراحل: "المخرج فطين عبد الوهاب طلب مني الرقص، ضمن أحداث فيلم "نص ساعة جواز"، مع الفنانة شادية، بهدف إثارة غيظ الفنان رشدي أباظة، وذهب إلى الاستوديو حيث كان الملحن بليغ حمدي يدرب الفرقة الموسيقية على حفظ اللحن، ويفكر في رقصة مناسبة".

وتابع سمير صبري، "جلست مندمجا اللحن، وأردد بعض الكلمات الإنجليزية معه، منها (lovely)، وفوجئت بالفنانة شادية، تجلس خلفه، وتسأله عن مصدر تلك الكلمات، ونادت على الملحن بليغ حمدي ليستمع إليها، وطلبت منه، أن أغني هذا الجزء بالإنجليزية، وتردد هي بالكلمات العربية".

وفي حديثه عن الغناء بالفرنسية، في فيلم "حب وكبرياء"، قال: "طلعت لنجلاء فتحي قلت لها أنا من الإسكندرية وعاوز أأكلك أكلة بسيطة ونرجع ننام علطول، واقتنعت وروحنا مطعم شهير، وفيه 4 موسيقيين، ومتعود لما أروح هناك أمسك الميكروفون وأغني معاهم".

وتابع: "نجلاء قعدت مهمومة روحت أنا ماسك الميكروفون وغنيت أغنية فرنساوي، وبعد شوية لقيتها بتهز رأسها، فلقيت الأستاذ حسن الإمام كان قاعد وراها وقالي استمر استمر، فجأة الأستاذ صلاح جاهين ندهلي ولقيته كاتب على ورقة بفرة (محتار أنا ويا البنات محتار أخبي في قلبي ولا أقول وإن قولت يمكن مش أصول) وقال لي قولها بالعربي ومسكت وقلتها".

ووصل: "وأنا بغني نجلاء فتحي لقيتها بتهز رأسها برضه راح صلاح جاهين مسكها من إيدها ومقومها قدامي لتشجعني، ومديت إيدي ماسك الميكروفون والكلام وماسكها هي وبغني الأغنية العربي اللي أنا مش حافظها، اخدت نص ساعة والناس بتصقف مبسوطة من الغنوة ولما قعدنا لقينا نجلاء فكت".

سمير صبري، أوضح أن رمسيس نجيب طلب من حسن الإمام بإضافة الأغنية للفيلم، وقال: "أنا مكنتش عارف هو مبسوط ولا زعلان، وقال هنصور الأغنية دي في المنتزه بعد بكرة وقد كان، الأغنية دي بحبها قوي".

الفنان الراحل سمير صبري، أصدر أكثر من ألبوم منها "سهرة هذا المساء"، و "يوم الخميس"، ومن أشهر الأغاني التي قدمها "يا إسكندرية، و"أهلا بالحب"، ومبروك يا عريس"، و"والله هتروق وتحلى".

سمير صبري وشادية

سمير صبري محتار انا ويا البنات

سمير صبري عن أغنية "محتار و ياالبنات"

سميرصبري عن أغنيته مع شادية