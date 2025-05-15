وليد توفيق يلتقي عبادي جوهر في القاهرة ..وهذا ما قاله (صور)

كتب- هاني صابر:

علق المطرب وليد توفيق، على اللقاء الذي جمعه بالمطرب عبادي جوهر في القاهرة .

ونشر وليد توفيق، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "في القاهرة الحبيبة جلسة لا تنسى مع الصديق الغالي الفنان القدير عبادي الجوهر.. جلسة استعدنا فيها الكثير من الذكريات.. والعود كان سيد الموقف مع أغانينا المشتركة من الزمن الجميل".

يذكر أن، آخر أعمال وليد توفيق أغنية "كبرت البنوتة" التي طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي من كلمات وألحان الشاعر جورج خباز وتوزيع باسم منير.