هاجر أحمد تشارك جمهورها صورها في لندن بإطلالة شتوية

كتبت- سهيلة أسامة

شاركت الفنانة هاجر أحمد جمهورها بمجموعة من الصور، خلال تواجدها في لندن، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة.

نشرت هاجر الصور عبر حسابها الرسمي على موقع، "إنستجرام".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "قمراية"، "الجمال المصري يكسب"، "حلوة أوي"، "هو فيه جمال كده".

يُذكر أن الفنانة هاجر أحمد شاركت في دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل "المعلم"، إلى جانب مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، سلوى خطاب، منذر رياحنة، طارق النهري، عبدالعزيز مخيون، أحمد عبدالله محمود، وأحمد فؤاد سليم، والمسلسل من إخراج مرقس عادل.

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