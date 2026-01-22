"كل سنة وأنت حبيبي".. آمال ماهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها

كتب - معتز عباس:

احتفلت المطربة آمال ماهر بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال علي محجوب، وشاركت المتابعين صورًا رومانسية جمعتهما سويًا.

ونشرت آمال ماهر الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي".

تفاعل المتابعين مع الصور بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا حلوين"، "ربنا يحميكم"، "ما شاء الله عليكم"، "كل سنة وأنتم طيبين".

وأعلن الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، في نوفمبر العام الماضي، عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، عن زواج المطربة آمال ماهر من رجل الأعمال علي محجوب، وسفرهم لـ باريس من أجل قضاء شهر العسل.

