"شياكة وجمال".. كارولين عزمي تنشر مقطع فيديو لأحدث ظهور لها والجمهور يعلق

شاركت الفنانة كارولين عزمي، جمهورها بمقطع فيديو مجمع لأحدث جلسات تصوير خضعت لها من أحد الفنادق الفخمة بالقاهرة.

وكشفت كارولين، عن المقطع عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وانهالت عليها التعليقات التي أشادت بجمالها، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "قمر، نجمة فهد البطل، نجمة رمضان، أحلى فنانة، شياكة وجمال، فخامة".

وشاركت كارولين عزمي مؤخرا في بطولة مسلسل "فهد البطل" الذي قام ببطولته الفنان أحمد العوضي والفنان أحمد عبد العزيز والفنانة ميرنا نور الدين والفنانة صفوة، والفنانة غادة طلعت، وآخرين، وإخراج محمد عبد السلام.

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