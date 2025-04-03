بالصور.. كارولين عزمي تكشف لأول مرة عن شقيقها والجمهور: "شبهك جدًا"

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة كارولين عزمي، مجموعة صور تجمعها بشقيقها وكشفت عنه لجمهورها لأول مرة.

وكشفت كارولين، عن صورهما عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ووضعت إيموجي "قلب"، وعلقت: "شقيقي".

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي عبر عن إعجابه بوجه الشبه الذي يجمعهما من خلال الصور.

وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "أجمل اتنين، شبهك جدا، ربنا يحفظكم، دايما مع بعض، ولاد أصول".

وشاركت كارولين عزمي مؤخرا في بطولة مسلسل "فهد البطل" الذي قام ببطولته الفنان أحمد العوضي والفنان أحمد عبد العزيز والفنانة ميرنا نور الدين والفنانة صفوة، والفنانة غادة طلعت، وآخرين، وإخراج محمد عبد السلام.