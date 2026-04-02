إعلان

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة التقلبات الجوية

كتب : حسن مرسي

08:51 م 02/04/2026

إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تعرضت خلال الساعات الماضية لرمال وأتربة مثارة أدت إلى تدهور الرؤية الأفقية، موضحة أن هذه الحالة مرتبطة بالمنخفضات الصحراوية القادمة من ليبيا.

وأضافت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن المنخفض الصحراوي أثر بشكل مباشر على الصحراء الغربية، وهو ما تسبب في العاصفة الترابية التي شهدتها عدة مناطق، مشيرة إلى أن البلاد ما زالت تتأثر بكتلة هوائية محملة بالرياح والأتربة.

وتابعت أن هذه الكتلة ستواصل تأثيرها غدًا الجمعة، لكن بدرجة أقل مما شعر به المواطنون اليوم، مؤكدة أن الأجواء ستكون أقل حدة مع استمرار بعض الرياح المحملة بالرمال والأتربة.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى غدًا، موضحة أن هذه الأمطار المحدودة قد تساعد في تقليل الأتربة العالقة بالجو وتحسين مستوى الرؤية نسبيًا.

موعد التحسن في حالة الطقس

أكدت إيمان شاكر، أن التحسن في الأحوال الجوية سيبدأ من مساء الجمعة ليستمر على مدار الأسبوع المقبل، مشددة على أن الهيئة تتابع التطورات أولًا بأول وتعلن المستجدات لتفادي أي مفاجآت قد تربك المواطنين.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تصدر تنويهًا بشأن موعد تحسن الطقس.. وتوجه نصائح مهمة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس العاصفة الترابية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
أخبار مصر

على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
البيت الأبيض: وقف الحرب لا يزال "مجرد فكرة" وترامب لم يوافق بعد
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: وقف الحرب لا يزال "مجرد فكرة" وترامب لم يوافق بعد
بسبب ذخائر عنقودية.. فتح محطات المترو في تل أبيب الكبرى كملاجئ للسكان
شئون عربية و دولية

بسبب ذخائر عنقودية.. فتح محطات المترو في تل أبيب الكبرى كملاجئ للسكان
5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
نصائح طبية

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
زووم

ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق