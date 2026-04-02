أكدت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تعرضت خلال الساعات الماضية لرمال وأتربة مثارة أدت إلى تدهور الرؤية الأفقية، موضحة أن هذه الحالة مرتبطة بالمنخفضات الصحراوية القادمة من ليبيا.

وأضافت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن المنخفض الصحراوي أثر بشكل مباشر على الصحراء الغربية، وهو ما تسبب في العاصفة الترابية التي شهدتها عدة مناطق، مشيرة إلى أن البلاد ما زالت تتأثر بكتلة هوائية محملة بالرياح والأتربة.

وتابعت أن هذه الكتلة ستواصل تأثيرها غدًا الجمعة، لكن بدرجة أقل مما شعر به المواطنون اليوم، مؤكدة أن الأجواء ستكون أقل حدة مع استمرار بعض الرياح المحملة بالرمال والأتربة.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى غدًا، موضحة أن هذه الأمطار المحدودة قد تساعد في تقليل الأتربة العالقة بالجو وتحسين مستوى الرؤية نسبيًا.

موعد التحسن في حالة الطقس

أكدت إيمان شاكر، أن التحسن في الأحوال الجوية سيبدأ من مساء الجمعة ليستمر على مدار الأسبوع المقبل، مشددة على أن الهيئة تتابع التطورات أولًا بأول وتعلن المستجدات لتفادي أي مفاجآت قد تربك المواطنين.

