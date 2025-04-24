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أحدث ظهور لـ حلا شيحة بالحجاب: الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته

07:05 م الخميس 24 أبريل 2025

حلا شيحة

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كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، أحدث ظهور لها.

وظهرت حلا في الصورة مرتدية الحجاب، وعلقت "تأمل (الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته).. يقول تعالى (وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (46) فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (47) يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ۖ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (48) وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (49) سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ (50) لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (51) هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ)".

واختتمت حلا شيحة تعليقها بالإشارة إلى القدس وفلسطين وكتبت "النصر لفلسطين".

جدير بالذكر أن حلا شيحة شاركت في رمضان 2024 بمسلسل إمبراطورية م، مع الفنان خالد النبوي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

حلا شيحة انستجرام حلا شيحة القدس
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